Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.14'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şuana kadar bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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