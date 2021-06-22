Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.14'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şuana kadar bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı