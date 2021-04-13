Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL - Haberler | Güncel
Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.28'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 19 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.


- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Necip Uysal Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 23:51:32. #1.16#
title