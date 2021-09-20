DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 1'i çocuk 48 kaçak göçmen yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 1'i çocuk 48 kaçak göçmen yakalandı.

Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sat 00.37'de, Datça açıklarında 3 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Akçalı Adası'nın 2.6 deniz mili kuzeyinde, durdurulan 3 can salı içerisinde toplam 21 Suriye, 10 Irak, 5 Afganistan, 3 Bangladeş, 2 İran, 4 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen tespit etti. 1'i çocuk 48 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınıp, Datça Körmen Marina'ya getirilip, karaya çıkarıldı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçaklar buradaki işlemlerinin ardından Ula ilçesindeki İl Göç İdaresi'ne teslim edilmek üzere gönderildi.

DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Oğuzhan Koç Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:55:11. #1.17#