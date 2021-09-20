DATÇA'DA 48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 1'i çocuk 48 kaçak göçmen yakalandı.

Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sat 00.37'de, Datça açıklarında 3 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Akçalı Adası'nın 2.6 deniz mili kuzeyinde, durdurulan 3 can salı içerisinde toplam 21 Suriye, 10 Irak, 5 Afganistan, 3 Bangladeş, 2 İran, 4 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen tespit etti. 1'i çocuk 48 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınıp, Datça Körmen Marina'ya getirilip, karaya çıkarıldı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçaklar buradaki işlemlerinin ardından Ula ilçesindeki İl Göç İdaresi'ne teslim edilmek üzere gönderildi.