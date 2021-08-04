Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 09.00'da ve 7,04 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 48,17 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
AFAD: Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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