Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 09.00'da ve 7,04 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 48,17 kilometre olarak ölçüldü.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan