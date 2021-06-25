Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.21'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,23 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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