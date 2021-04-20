Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre, saat 17.32'de Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, Datça'ya 36,74 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin 5,07 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

AFAD'ın Twitter hesabından, deprem duyurusundan yaklaşık 10 dakika sonra, "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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