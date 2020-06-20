Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'in Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'in Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan alınan verilere göre; saat 23.34'te merkez üssü Akdeniz Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7.9 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre yerlerden de hissedildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA