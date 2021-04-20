Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09'da meydana geldi. Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça'da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika! Ege denizinde, Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika! Ege denizinde, Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
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