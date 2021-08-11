Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.24'te, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça'nın 46,42 kilometre açığında gerçekleşen depremin 4,03 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Can ve mal kaybına yol açmayan deprem, kentte hissedilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı