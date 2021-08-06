Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.52'de ve 5,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 53,93 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş