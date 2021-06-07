Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.00'da Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 37,60 kilometre açığındaki depremin derinliği, 18,97 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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