Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.23'te Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 31,91 kilometre açığındaki depremin derinliği, 11,09 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı