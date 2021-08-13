Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 00.58'de merkez üssü Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 49.25 kilometre uzaklıktaki depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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