Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 0.95 kilometre açığında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 47.38 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.Haber:  DATÇA(Muğla),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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