Datça açıklarında 26 sığınmacı kurtarıldı
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Datça açıklarında 26 sığınmacı kurtarıldı

Datça açıklarında 26 sığınmacı kurtarıldı
08.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:35

Muğla açıklarından Yunanistan adalarına geçerken Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 26 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla açıklarından Yunanistan adalarına geçerken Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 26 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça İstanköy açıklarında sürüklenen bir tekneden yapılan yardım çağrısına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından eşyaları ve bulundukları fiber teknenin yakıtı boşaltılan 26 Suriye uyruklu sığınmacının yaptığı yardım çağrısı sonrası denizde sürüklenen fiber tekne içinde 26 Suriye uyruklu sığınmacıyı Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı. Fiber tekne içinde 14 erkek, 4 kadın ve 8 çocuk tespit edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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