Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Datça açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 19 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı
Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı
Muğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün Denizli'deki ailesine acı haber ulaştı
Muğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün Denizli'deki ailesine acı haber ulaştı
Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu
Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Boris Johnson Mustafa Şentop Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Hadise Hande Ataizi Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses
Spor Gareth Bale Şenol Güneş Yiğit Şardan Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 18:51:06. #1.14#

title