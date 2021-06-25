Foça açıklarında 32 kaçak göçmen kurtarıldı
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Foça açıklarında 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Foça açıklarında 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 05.25 sıralarında  Foça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Foça açıklarında 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Foça açıklarında 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Foça açıklarında 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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