Datça açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Datça açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 10 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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