HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, 16'ncısı düzenlenecek Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu, 29 Ocak'ta yapılacak.

Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de, Datça Be­le­di­ye­si, Datça Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğünün katkılarıyla Taşlık Plajı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte sporcular, 1500 ve 2500 metrelik par­kurda kulaç atacak.

Her yıl farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen maratonunun, bu yıl "iklim krizi ve orman yangınları" temasıyla yapılacağı bildirildi.

Maraton geçen yıl salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücüler anısına gerçekleştirilmişti.