Datça 15. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu
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Datça 15. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu

29.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:16
Datça 15. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu

Muğla'nın Datça ilçesinde 15. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu düzenlendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 15. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu düzenlendi.

Datça Kaymakamlığının desteklediği, Datça Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenen organizasyona 25 sporcu katıldı.

Maraton bu yıl salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücüler anısına gerçekleştirildi.

Maratonda yüzücüler, 1500 metrelik kısa parkurda mücadele etti.

Hava sıcaklığının 8, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar yüzücülere alkışlarla destek verdi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise bu yıl 15'incisi düzenlenen maratonun geleneksel hale geldiğini ifade etti.

Bu yıl derecelendirmenin yapılmadığı maratonda parkuru tamamlayan yüzücüler denizden alkışlar eşliğinde el ele çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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