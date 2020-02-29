Datça 14. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu

29.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:37

Muğla'nın Datça ilçesinde 14. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu düzenlendi.

Datça Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Datça Kaymakamlığı destekleriyle düzenlenen organizasyona 315 sporcu katıldı.

Bu yılki teması "Sıfır Atık" olarak belirlenen maraton, Taşlık Plajı'ndan başladı. Maratonda yüzücüler, 3 kilometrelik uzun ve 1500 kilometrelik kısa parkurda mücadele etti.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar yüzücülere alkışlarla destek verdi.

Yarışma öncesi sporcular, İdlib'de şehit olan askerler için "Başımız sağ olsun" yazılı pankart açtı.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Türkiye'nin birçok bölgesinde kış koşullarının etkisini sürdürdüğünü, Datça'da deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu söyledi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise bu yıl 14'üncüsü düzenlenen maratonun geleneksel hale geldiğini ifade etti.

Yarışlar sonunda katılımcılara madalya verildi. Yarışı tamamlayamayan bazı sporcular da teknelerle alana getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

Uzun mesafe 3 kilometre:

Erkekler

1- Ahmet Nakkaş



2- Turgut Esen



3- Timuçin Gülaç



Kadınlar



1- Bengisu Avcı



2- Aysu Türkoğlu



3- Rojin Motlagh



Kısa mesafe 1500 kilometre:

Erkekler

1- Okan Ulaş



2- Samet Yılmazer



3- Uygar Civelek



Kadınlar



1- İmren Uyar



2- Melisa Soyluer

3- Melike Öztürk

Kaynak: AA