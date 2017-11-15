Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Forum 2017 Türkiye

Bu yılki forum, dijitalleştirme yoluyla iş dönüşümüne odaklanacak ve aşağıdaki temalara değinilecek:

- Bir şirket, tüm iş ortaklarıyla birlikte tüm değer zincirini nasıl inovasyon akışının bir parçası haline getirebilir?



- İşi dijitalleştirme ve dijital süreklilik gücünden edinilen faydalar



- Pazar liderliğini oluşturmak, genişletmek ve sürdürmek için inovasyon potansiyeli

Sizleri önce Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmellik Merkezi Başkan Yardımcısı ve Kurucu Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yapacağı açılış konuşmasına dinlemeye davet ediyoruz. Demirtaş, konuşmasında teknolojinin ve geleceğin dijital dönüşümü hakkında konuşacak.

Demirtaş'ın konuşmasını Dassault Systèmes'teki CATIA markasının CEO'su olan Philippe Laufer takip edecek. Laufer tasarımın geleceğini ve Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE platformununun deneyim çağında işbirliğini, tasarımı ve iş zekası becerisini nasıl geliştirebileceğini anlatacak.



IDC Türkiye "Endüstri 4.0" raporunun sonuçlarını ve analizlerini sizlerle paylaşacak.

Forumda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı kuruluşu Roketsan ve Dassault Systèmes'in müşterilerinden biri olan otomotiv yedek parçaları imalatında uzman Beyçelik Gestamp'ın katılımıyla bir panel düzenlenecek. İki kurum, 3DEXPERIENCE Platformunu rekabetçi alanlarda kullanmanın faydalarını tartışacaklar.

Peki başka?



Birçok göz alıcı canlı uygulamanın sergileneceği "Deneyim Alanı"na üç boyutlu dünyayı deneyimleyebileceksiniz.



Bu harika yolculuğun bir parçası olmak isterseniz, lütfen bize katılın!