Daskyleion Antik Kenti'nde tarihi duvarlar gün ışığına çıkıyor
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Daskyleion Antik Kenti'nde tarihi duvarlar gün ışığına çıkıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan ve Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izlere ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti'nin tarihi destek duvarları gün ışığına çıkarılarak kazı envanterine kazandırılıyor.

24.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:13

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan ve Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izlere ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti'nin tarihi destek duvarları gün ışığına çıkarılarak kazı envanterine kazandırılıyor.

Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara dayanan Ergili Mahallesi'ndeki antik kentte 1954'te başlatılan kazılar, Prof. Dr. Kaan İren başkanlığında devam ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İren, AA muhabirine, bu yıl 9 Temmuz'da başladıkları kazıları 3 ay sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kazıda, kendi üniversitesinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan 17 kişilik ekibin de görev aldığını belirten İren, "Öncelikle bölge turizmine katkıda bulunmak için kentin görselliğini artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, terminolojide 'glacis' adı verilen yüksek bir destek duvarını ortaya çıkarmaya çabalıyoruz." dedi.

İren, daha önce yaptıkları sondajlarda bu duvarın 9 metre kadar aşağıya kadar indiğini belirlediklerini aktardı.

Toprağın derinliklerindeki son taşı görebilmek için duvarı açarak görsel ve anıtsal yönünü ortaya çıkarmak istediklerini dile getiren İren, şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda 3,5 metreye yakın bir yüksekliğini ortaya çıkardık. Aşağıya doğru 4-5 metre daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu duvarı milattan önce 9 veya 8. yüzyıl olarak tarihlendirebiliriz. Hemen üzerinde düzgün rektagonal taşlardan yapılmış, milattan önce 4'üncü yüzyıla tarihlenen anıtsal bir mimari yapı var. Bu mimari yapı da podyumlu bir mezar olabilir veya fonksiyonunu henüz tayin edemediğimiz başka anıtsal bir yapının geri kalan kısmı olabilir."

İren, tabaka kazıları ve küçük buluntular vasıtasıyla tarihlendirebildikleri surların yapılış tekniği ve işlevlerine, sonraki yıllarda yapacakları detaylı incelemeler sonrasında karar vereceklerini bildirdi.

"Amacımız hem doğa hem de tarih turizmine hizmet edebilmek"

Prof. Dr. Kaan İren, bölgenin çok güzel bir doğaya sahip olduğunu vurguladı.

Manyas Kuş Gölü ve Daskyleion'un birbirine yakın olmasının turizme katkı sağlayabileceğini ifade eden İren, şöyle konuştu:

"Burası gölün kenarında olduğu için burada tarih ve doğayı bir arada değerlendirmek, görmek ve insanlara tanıtmak, sevdirmek ve faydalanmasını sağlamak bizim temel amaçlarımızdandır. Bununla ilgili çeşitli projelerimiz var. Projelerimizdeki amacımız hem doğa hem de tarih turizmine hizmet edebilmek. Daskyleion'da görsellik ve mimari eserler ortaya çıktıkça insanlar için de daha çekici bir merkez haline gelecektir."

Anadolu'daki çeşitli etnik gruplar tarafından ve ilk yerleşen toplulukların Misya ve Frigyalılar olduğu tahmin edilen bölge, milattan önce 7'nci yüzyılda Lidya egemenliğine girdi. Persler'in, milattan önce 546'da eyalet başkenti haline getirdiği Daskyleion'daki hakimiyetleri yaklaşık 220 yıl sürdü. Büyük İskender'in Perslerden savaşla ele geçirdiği kent, yaklaşık 200 sene Makedonyalıların hakimiyetinde kaldı. 11'inci yüzyılda Doğu Roma (Bizans) kalesinin inşa edildiği bilinen kentte yerleşim, Türklerin bölgeyi ele geçirmesi ile sona erdi.

Daskyleion Antik Kenti'nde tarihi duvarlar gün ışığına çıkıyor

Kaynak: AA

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