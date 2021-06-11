DASKUT'tan deprem standı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DASKUT'tan deprem standı

DASKUT'tan deprem standı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DASKUT Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği, Mustafakemalpaşa Belediyesi iş birliği ile açtığı stantla, deprem ve afet durumuna karşı bilgilendirme çalışmaları yaptı.

DASKUT Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği, Mustafakemalpaşa Belediyesi iş birliği ile açtığı stantla, deprem ve afet durumuna karşı bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Adnan Menderes Meydanı'nda DASKUT Temsilcisi Serap Bağatur'un ev sahipliği yaptığı standa DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli ve Genel Sekreter Dündar Şirin de eşlik etti.

DASKUT standını ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar da Serap Bağatur'dan bilgi alarak, DASKUT yönetimine desteklerinin süreceğini belirtti. DASKUT Temsilcisi Serap Bağatur, stand kurmaktaki maksadın derneğe yeni üyeler kazandırmak olduğunu belirterek, "Derneğimizin ve faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak, yöre halkına afetlere karşı alınacak tedbirleri anlatarak muhtemel bir deprem ve afet durumuna karşı hazırlıklı olabilmeleri konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz" dedi. - BURSA

DASKUT'tan deprem standı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Veysel Eroğlu
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Hande Erçel Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Roland Garros Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DASKUT'tan deprem standı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:47:12. #1.14#

title