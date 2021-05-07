DASKUT sağlık çalışanlarını unutmadı
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DASKUT sağlık çalışanlarını unutmadı

DASKUT sağlık çalışanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) tarafından Ramazan ayı nedeniyle sağlık çalışanları unutulmayarak özel ikram gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) tarafından Ramazan ayı nedeniyle sağlık çalışanları unutulmayarak özel ikram gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde özellikle korona virüs salgını nedeniyle gece-gündüz görevlerini icra eden sağlık çalışanlarına ikramlı ziyaret yapılırken, Ordu İl Temsilcisi Ahmet Karacı da eşlik etti. İlk ikram Ünye Devlet Hastanesi, ardından ambulans çalışanlarına gerçekleşti.

Yapılan ziyaret sonrası konuşan DASKUT Ordu İl Temsilcisi Ahmet Karacı, "Bizler sadece ülke genelinde arama kurtarma faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal projelerde de yer alıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde sağlık çalışanları ülkemiz için en kıymetli hizmet yapıyorlar. Amacımız sadece bir ikram değil, onların hal ve hatırlarını sormaktı. Biz sağlıkçılarımızın bu fedakar meslekte yaşadığı zorluklarla bir nebze de olsun yalnız olmadıklarını hissettirmek için ikramlarımızı yapıp kendilerine teşekkür ettik" dedi.

Ünye Temsilcisi Ali Çifçi ise, "Bu akşam sağlıkçılarımızı düşünerek içlerini ısıtmak anlamında bir ziyaret gerçekleştirelim istedik. Tabii, onların bu zor şartlar altında moral ve motivasyonunu sağlamak adına çeşitli ikramlarımız oldu. Biz sadece bu güne özel değil, her gün ziyaret ederek sosyal duyarlılığımızı hissettirmek için çabalıyoruz" diye konuştu. - ORDU

DASKUT sağlık çalışanlarını unutmadı
DASKUT sağlık çalışanlarını unutmadı
DASKUT sağlık çalışanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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