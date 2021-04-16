DASKUT kırsalda eğitimlerini sürdürüyor
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DASKUT kırsalda eğitimlerini sürdürüyor

DASKUT kırsalda eğitimlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) kırsalda da eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) kırsalda da eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Doğal afetlerin yaşandığı kırsal kesimlerde, özellikle arazide kaybolma ve deprem gibi durumlarda neler yapılması gerektiğini vatandaşlara harfiyen uygulamalı olarak da anlatılıyor.

Gerekli kurumlar ile görüşmeleri tamamlayarak Keles ilçesinde 20 kişilik arama kurtarma ekibi kurduklarını belirten DASKUT Başkanı Tuncay Meriçli, "Tamamen gönüllülük vasfını taşıyan bir derneğiz. Bu konuda Türkiye'nin her yerinde her mahallesinde her sokağında bir arama kurtarmacı ve bir ilk yardımcı yetiştirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Geçmiş zamanlarda ilçede yaşanan yangın, arazide kaybolma gibi durumlarda arama kurtarma ekiplerinin dışarıdan gelmesi ciddi bir zaman kaybına sebep olmakta ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktaydı. Ancak şimdilerde belli bölgelerde kurduğumuz ekipler, sürekli hazır bir şekilde bekliyor. Şimdi de tek tek köylerde vatandaşlara eğitimler vermeye başladık. Bu eğitimleri tüm dağ ilçelerine ve tüm mahallelerimize de sunacağız" dedi. - BURSA

DASKUT kırsalda eğitimlerini sürdürüyor
DASKUT kırsalda eğitimlerini sürdürüyor
DASKUT kırsalda eğitimlerini sürdürüyor
DASKUT kırsalda eğitimlerini sürdürüyor
DASKUT kırsalda eğitimlerini sürdürüyor
DASKUT kırsalda eğitimlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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