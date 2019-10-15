DASK ve konut sigortası teklifleri sahibinden.com'da

15.10.2019 14:48

sahibinden.com, Koalay.com iş birliğiyle hayata geçirdiği yeni hizmetiyle kullanıcılarına özel, uygun fiyatlı DASK ve Konut Sigortası tekliflerine hızlı ve kolayca ulaşma imkanı sağlıyor.



sahibinden.com açıklamasına göre, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan şirket, hizmetlerine bir yenisini ekledi. sahibinden.com, Koalay.com iş birliğiyle hayata geçirdiği yeni hizmetiyle kullanıcılarına özel, uygun fiyatlı DASK ve konut sigortası tekliflerine hızlı ve kolayca ulaşma imkanı sunuyor.



Kullanıcılar, sahibinden.com üzerinden birçok farklı sigorta şirketi tarafından kendilerine özel sunulan DASK ve konut sigortası tekliflerini karşılaştırarak, ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun olanı satın alabiliyor. Tüm sahibinden.com üyeleri için geçerli olan bu hizmet, hem web arayüzü hem mobil uygulama üzerinden kullanılabiliyor.



Hizmet nasıl kullanılıyor?

DASK ve konut sigortası yaptırmak isteyen kullanıcıların, sahibinden.com ana sayfasında yer alan DASK ve konut sigortası menüsü üzerinden bilgilerini girdikten sonra sigorta teklifi almak istediği gayrimenkulün adresini girmesi yeterli oluyor. Bilgilerin doldurulmasının ardından kullanıcılar, kendilerine özel hazırlanan teklifleri tek bir sayfada karşılaştırarak istedikleri sigorta seçeneğini detaylarıyla inceleyip anında satın alabiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ürün ve Deneyimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, şunları kaydetti:



"sahibinden.com olarak kurulduğumuz günden bugüne, kullanıcı deneyimi ve memnuniyetini odağımıza alarak kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak ve değer yaratacak hizmetleri geliştiriyoruz. Bu noktada gayrimenkul alım satımı ve kiralaması yapan kullanıcıların DASK ve konut sigortası hizmetini hızlı, güvenli ve pratik şekilde almalarını hedefledik. Bu doğrultuda da Koalay.com ile yaptığımız iş ortaklığı neticesinde, kullanıcılarımızın kolayca ve uygun fiyata DASK ve konut sigortası satın alabilecekleri bir sistem geliştirip kullanıcılarımızın hizmetine sunduk."

Kaynak: AA