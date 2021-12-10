DASK'ın "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor" yarışması başladı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) Türkiye'de deprem bilincini güçlendirmek ve zorunlu deprem sigortası yaygınlığını artırmak amacıyla düzenlediği "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor" yarışması için başvurular başladı.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl yedincisi düzenlenen ve 81 ilin Afad İl Müdürlükleri'nin katılımına açık olarak gerçekleştirilen yarışmaya başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.

Yarışma kapsamında illerin düzenlediği yerel bilinçlendirme kampanyaları, poliçe adetlerindeki artış ve ulaşılan sigortalılık oranı olmak üzere üç farklı kritere göre değerlendirilecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan DASK Koordinatörü Erdal Turgut, Türkiye'de zorunlu deprem sigortalılık oranını yüzde 100'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor yarışmasıyla ülke genelinde sigortalılık bilinci ve oranının artırmayı, deprem güvenceli hayatın teşvik edilmesini amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 24 il başvurmuş ve çok güzel çalışmalar gerçekleştirmişti. Yerelde yürüttüğümüz bu çalışmaların da katkısıyla bugün ülkemizde zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 10 milyonu aştı. Pek çok afet yaşadığımız bir dönemin ardından bu yıl daha fazla ilin katılımını bekliyoruz. AFAD'ların yürüteceği çalışmaları şimdiden heyecanla bekliyoruz."

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet