DASK, Deprem Haftası'nda "Zorunlu Deprem Sigortası"nın önemine dikkati çekti

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemini hatırlatarak Türkiye genelinde 10,6 milyon konutun güvence altında olduğunu bildirdi.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, depreme karşı en etkili finansal güvence olan Zorunlu Deprem Sigortası ile bugün Türkiye'de 10 milyonu aşkın konut güvence altında bulunuyor. Bu doğrultuda, Türkiye genelindeki her iki konuttan biri sigortalı iken DASK, tüm vatandaşlara yüzde 100 sigortalılık hedefini hatırlatıyor ve geciktirmeden Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmaları çağrısı yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, depreme karşı önlem almak gerektiğini belirterek, "Kurum olarak en büyük hedefimiz yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmak ve kapsamımıza giren tüm konutları Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almak. İkinci konu ise depreme karşı önlem alma ve sigortalılık bilincini artıracak çalışmalar yürütmek." ifadelerini kullandı.

Herkesin deprem gerçeğinin farkında olması ve bu konuda üzerine düşenleri yaparak önlem alması gerektiğini aktaran Turgut, şunları kaydetti:

"Ülkemiz topraklarının büyük çoğunluğunun deprem riski taşıdığı bir gerçek. Bu gerçeği ve geleceğimizi güvence altına almanın önemini tüm vatandaşlarımıza anlatmak için özveriyle çalışıyoruz. DASK olarak yüzde 100 sigortalılık hedefimizle 2021 yılında bir seferberlik başlattık ve bu yıl da hedefimizi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Herkese bir kez daha hatırlatmak isterim ki Zorunlu Deprem Sigortası depreme karşı alınacak finansal önlemdir. Deprem ve sigorta bilincinin artırılması amacıyla yürüttüğümüz projelerimiz devam ediyor. Sel başta olmak üzere diğer doğal afet türlerinin ek teminat olarak zorunlu deprem sigortasına entegre edilmesi ile ilgili olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

DASK olarak yürüttüğümüz iletişim, bilinçlendirme ve farkındalık kampanyalarımızla vatandaşlarımıza, ülkemizin deprem gerçeğini ve Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemini anlatmak için özveriyle ve tüm gücümüzle çalışıyoruz. Salgın koşulları sebebiyle ara verilen fakat arka planda çalışmaları sürdürülen sosyal sorumluluk projeleri, 2022 yılıyla birlikte yeniden DASK'ın gündemindeki yerini aldı. Bu sosyal sorumluluk projeleriyle depreme karşı hazırlıklı olmanın önemini her fırsatta hatırlatıyoruz."

"Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem" projesi için saha çalışmalarına başlandı

2011 yılından bu yana devam eden Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor yarışmaları ile Türkiye'nin 81 ilinde yerel yönetimleri Zorunlu Deprem Sigortası'nı yaygınlaştırmak için yerel bilinçlendirme kampanyası düzenlemeleri konusunda teşvik ediliyor. Bu yıl, "2022 Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor" yarışmasına 28 il katlım gösterdi. Yarışmacı AFAD il müdürlükleri, DASK tarafından uzmanların danışmanlığında hazırlanan eğitim materyallerini kullanarak okullarda, açık ve kapalı alanlarda eğitim ve etkinlikler düzenleyecek.

2014 yılında başlatılan DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması ile inşaat mühendisliği öğrencilerinde deprem bilincini artırmak ve depreme dayanıklı bina tasarımı becerisini geliştirmek amaçlanıyor. Bu yılki yarışmada 21 üniversite finalist olarak belirlendi. 29-30 Mayıs tarihlerinde büyük finali yapılacak yarışmanın ödül töreni ise 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilinci kazandırılması amacıyla yürütülen "Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem" projesi için yeniden saha çalışmalarına başlandı. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yapılacak eğitimler ile 20 ilde 500 okulda 70 bin öğrenciye doğrudan erişilmesi hedefleniyor.