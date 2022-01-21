DASİFED Başkanı Gülay Gül'den İTSO'ya ziyaret
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Doğu Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Başkanı Gülay Gül, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (İTSO) ziyaret etti.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Doğu Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Başkanı Gülay Gül, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (İTSO) ziyaret etti.
Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette, ülke ve bölge ekonomisindeki gelişmeler değerlendirildi.
İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirdi.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri