Darüşşafakalı Beren'in projesi "dünya finalinde" (2)

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden eğitim bursu alan ilk Türk olan ve damak içine yerleştirilerek ağız içinden biyometrik verilerin alınmasını sağlayan bir cihaz tasarlayan Darüşşafakalı Beren Kayalı (26), "Tata Varsity Pitch 2020" yarışmasının halk oylamasında birinci olarak doğrudan finale...