Darüşşafaka Yeni Transferi Cory Jefferson'la Yollarını Ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Liginde mücadele edecek Darüşşafaka, geçen ay transfer ettiği ABD'li oyuncu Cory Jefferson'ın sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Darüşşafaka Yeni Transferi Cory Jefferson'la Yollarını Ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Liginde mücadele edecek Darüşşafaka, geçen ay transfer ettiği ABD'li oyuncu Cory Jefferson'ın sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirterek, "Kendisine gelecek dönemdeki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

27 yaşındaki forvet, geçen sezon İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'da forma giymişti.

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