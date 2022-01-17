Darüşşafaka yarın Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek - Haberler Spor
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Darüşşafaka yarın Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek

Darüşşafaka yarın Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in ikinci maçında Darüşşafaka, yarın İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımını konuk edecek.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in ikinci maçında Darüşşafaka, yarın İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımını konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İki galibiyete ulaşan takımın play-off'a yükseleceği turun ilk maçını Darüşşafaka, 83-78 kaybetmişti.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi, Volkswagen, basketbol, İspanya, Spor, Haber

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