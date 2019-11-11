Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Nanterre 92'yle karşılaşacak

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 7. haftasında yarın Fransa temsilcisi Nanterre 92'ye konuk olacak.

11.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:28
Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Nanterre 92'yle karşılaşacak

Tekfen Erkek Basketbol Takımı, ULEB Kupası C Grubu 7. haftasında yarın Fransa temsilcisi 92'ye konuk olacak.

Nanterre kentinde Maurice Thorez Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen, üçer galibiyet ve beraberlikle 6 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor. Nanterre 92 ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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