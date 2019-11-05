Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Cedevita Olimpija ile karşılaşacak

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. haftasında yarın Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.

05.11.2019 10:16
Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Cedevita Olimpija ile karşılaşacak

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. haftasında yarın Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.

Volkswagen Arena'daki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, grubundaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

Cedevita Olimpija ise aldığı 5 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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