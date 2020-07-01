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Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ryan Luther'i kadrosuna kattı.

Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti
01.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:11

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ryan Luther'i kadrosuna kattı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Daçka'mız 1995 doğumlu ABD'li uzun forvet Ryan Shanahan Luther ile anlaşma sağladı. 2020-2021 sezonunda sporcumuza Darüşşafaka Tekfen forması ile nice başarılar diliyor, bir kez daha Daçka'ya hoşgeldin diyoruz." denildi.

Açıklamada, 2,06 metre boyundaki oyuncunun profesyonel kariyerine Letonya'nın Ventspils takımında başladığı, takımının ülke ligi ve FIBA Avrupa Kupası mücadelesinde başarılı bir sezon geçirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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