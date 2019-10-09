Darüşşafaka Tekfen'in pivotu Emircan Koşut, ameliyat edildi

09.10.2019 19:26

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'in oyuncusu Emircan Koşut, sakatlık geçirdiği sağ omzundan ameliyat edildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki pivotun sezon öncesi kampında sağ omzundan sakatlandığı hatırlatılarak, "Emircan Koşut, bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Emircan'a geçmiş olsun diyor en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Emircan Koşut, 2017-2018 sezonundan bu yana Darüşşafaka Tekfen forması giyiyor.

Kaynak: AA