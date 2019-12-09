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Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Germani Brescia Leonessa

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında yarın İtalya'nın Germani Brescia Leonessa ekibini konuk edecek.

09.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:00
Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Germani Brescia Leonessa

Tekfen Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında yarın 'nın Germani Brescia Leonessa ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen grupta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Dörder galibiyet ve yenilgisi olan İtalya ekibi ise 4. sırada yer alıyor.

Grupta iki takım arasında İtalya'da oynanan maçı Darüşşafaka Tekfen 61-35'lik skorla kazanmıştı.

Kaynak: AA
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