HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Darüşşafaka Tekfen'in FIBA Şampiyonlar Ligi davetini kabul etmesi

Darüşşafaka Kulübü İcra Kurulu Başkanı Cem Uğur Yelkalan, gelecek sezondan itibaren Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeleri için FIBA'nın olağanüstü bir çaba harcadığını söyledi.

24.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:40

Darüşşafaka Kulübü İcra Kurulu Başkanı Cem Uğur Yelkalan, gelecek sezondan itibaren Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeleri için FIBA'nın olağanüstü bir çaba harcadığını söyledi.

Cem Uğur Yelkalan, FIBA tarafından Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynamaları için yapılan teklifi kabul etmeleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

FIBA'nın iyi bir teklif yaptığını belirten Yelkalan, "FIBA, istediğimiz bazı şartları kabul ederek kalbimizi kazandı. FIBA ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladık. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Maddi açıdan bize katkıda bulunacak bir sözleşme oldu. FIBA, bizim için olağanüstü bir çaba gösterdi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Türkiye'den ve başka ülkelerden birkaç kulübün de FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediğini duyuyoruz. FIBA, bunu bir rüzgara döndürmek istiyor. Biz de bu rüzgarın başlangıcı olarak mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi veren Cem Uğur Yelkalan, "Maddi açından iyi bir katkı bulduğumuzu düşünüyoruz. Anlaşma 3+2 yıllık. Belirli bir başarı kriteri var. Kendi liginizde alacağınız sıralamaya göre katkı puanlarına sahip oluyorsunuz. FIBA'nın sıralamasına göre de ekstra gelirler olacak. FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi ile THY Avrupa Ligi'ni yakalamak istiyor. Müthiş bir atılım yapmış durumda. Birçok kulübü de bu şekilde bünyesine çekeceğine inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Avrupa Ligi kalmamızı istedi"

Cem Uğur Yelkalan, Avrupa Ligi yönetiminin bazı hatalarını kabul ettiğini ve kendilerini bırakmak istemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Avrupa Ligi ile duygusal bir görüşmemiz oldu. Avrupa Ligi yönetimi, bazı hatalarını düzelteceğini söyledi ve kalmamızı istedi. Ancak taraftarımız, Segafredo Virtus Bologna maçından önceki süreçte yapılanlara çok üzülmüştü. Bu süreç bize çok ağır geldi. Böyle bir karar verdik. Yeni bir maceraya atılacağız."

"Gençleşmeye ve altyapıya daha çok önem vereceğiz"

Cem Uğur Yelkalan, gelecek sezon genç oyunculara ve altyapıya daha çok önem vereceklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sebep olduğu mali sorunlar nedeniyle basketbol dünyasının değişim yaşayacağını vurgulayan Yelkalan, "Salgın süreci, dünya ekonomisini çok etkileyecek. Bu süreç basketbolu da çok değiştirecek. Türkiye Basketbol Federasyonunun yabancı sayısını azaltabileceğini tahmin ediyorum. Böylece kulüplerin genç ve altyapıdan gelen oyunculara ağırlık vereceğini düşünüyorum. Altyapı için çok uzun yıllardır emek harcıyoruz. Altyapıdan birçok oyuncumuza A takımda zaman zaman yer verdik. Gelecek sezon, gençleşmeye ve altyapıya daha çok önem vereceğiz. Türk basketboluna önemli isimler kazandıracağımızı düşünüyorum." dedi.

Darüşşafaka Tekfen'in gelecek sezon iddialı bir takım olacağının altını çizen Cem Uğur Yelkalan, şunları kaydetti:

"İddialı takımlar kurmayı seviyoruz. Basketbolu seven bir kulübüz. Küçük bütçelerle büyük işler yapan bir camiayız. Yolumuza 5 yabancı ile devam edebileceğimizi düşünüyorum. Mevcut kadromuzu koruyup, bunu gençlerle güçlendirme taraftarıyım. Rotasyonu genişletmek istiyoruz. Yeni yabancı oyuncular da gelecek. Bu sene altyapıya çok önem vermek istiyoruz. Altyapıyla beraber Türk basketbolunun geleceğinin şekilleneceği yıllar olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimize daha çok imkan verip, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli başarılara imza atmak istiyoruz."

Darüşşafaka Tekfen'in FIBA Şampiyonlar Ligi davetini kabul etmesi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun Spor
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Spor
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin Spor
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Spor
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu Spor
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını 'Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli' diyerek eleştirdi Spor
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli"...
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Onur Saylak Perihan Savaş Çağatay Ulusoy Onur Büyüktopçu
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: Darüşşafaka Tekfen'in FIBA Şampiyonlar Ligi davetini kabul etmesi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 12:43:00. #1.14#
title