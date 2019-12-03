Darüşşafaka Tekfen ile Europcar sponsorluk anlaşmasını yeniledi

03.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:52

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'e, araç kiralama şirketi Europcar arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında Darüşşafaka Tekfen, 2019-2020 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da oynayacağı tüm müsabakalarda, Europcar logolu şortlarla mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Darüşşafaka ile yenilemiş oldukları sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Türk sporuna katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Bir asırdır Türk gençlerine yaptığı yatırımın yanı sıra Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil eden Darüşşafaka Spor Kulübü ile sektörünün lider markalarından Europcar'ın iş birliğine sahne olacak 2019-2020 sezonunda yeni zaferler yaşayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA