Darüşşafaka Tekfen, Gary Browne ile yollarını ayırdı Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Porto Rikolu oyuncu Gary Browne Ramirez ile yollarını ayırdı.

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Porto Rikolu oyuncu Gary Browne Ramirez ile yollarını ayırdı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "2019-2020 Sezonu başında kadromuza kattığımız ULEB Avrupa Kupası, ING Basketbol Süper Ligi ve Solgar Vitamin Türkiye Kupası turnuvalarında gösterdiği performansla takımımıza önemli katkılar sağlayan Porto Rikolu oyuncumuz Gary Browne Ramirez'e teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA