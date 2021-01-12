Darüşşafaka Tekfen, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek
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Darüşşafaka Tekfen, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek

12.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:08
Darüşşafaka Tekfen, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek.

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 3 galibiyeti bulunan Happy Casa Brindisi 7 puanla ikinci sırada yer alırken, bir maç kazanan Darüşşafaka Tekfen 5 puanla 3. sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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