Darüşşafaka Tekfen, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'ye konuk olacak

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. hafta maçında yarın deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Oostende kentindeki Versluys Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Grupta birer galibiyet ve dörder mağlubiyeti olan iki takımın da tur atlama şansı bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar