Darüşşafaka Tekfen, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek
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Darüşşafaka Tekfen, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek

21.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:20
Darüşşafaka Tekfen, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk'te oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyeti bulunan Hereda San Pablo Burgos 5 puanla zirvede yer alırken, tek galibiyetli Darüşşafaka Tekfen 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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