Darüşşafaka Tekfen, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hereda San Pablo Burgos'a konuk olacak

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Pabellon Multiusos Coliseum Burgos'daki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Her iki takım da gruptaki ilk iki maçta birer galibiyet ve yenilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan