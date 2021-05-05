Darüşşafaka Tekfen, eğitime destek veren kulüp ve sporculara teşekkür etti
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Darüşşafaka Tekfen, eğitime destek veren kulüp ve sporculara teşekkür etti

Darüşşafaka Tekfen, eğitime destek veren kulüp ve sporculara teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen, eğitime destek veren kulüp ve sporculara teşekkür etti.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen, eğitime destek veren kulüp ve sporculara teşekkür etti.

Yapılan açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'in 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile annesi veya babası hayatta olmayan, maddi imkanları yetersiz, yetenekli çocuklara tam burslu ve yatılı eğitim imkanı sunan Darüşşafaka'nın bünyesinden doğan bir kulüp olduğuna dikkat çekilerek, "30 Mayıs'ta gerçekleşecek Darüşşafaka sınavını kulübümüzün Twitter hesabında yine bir Darüşşafaka mezunu olan, camiamızın sembol ismi Doğuş Özdemiroğlu ile duyurmuştuk. Türkiye genelinde annesi veya babası hayatta olmayan daha çok çocuğa ulaşabilmek amacıyla Darüşşafaka sınavı duyurusu için çağrıda bulunduğumuz ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 14 rakibimiz büyük bir içtenlikle destek verdi." denildi.

Mesajda, Doğuş Özdemiroğlu'nun sırasıyla çağrıda bulunduğu Yunus Emre Sonsırma (Pınar Karşıyaka), Metin Türen (Frutti Extra Bursaspor), Sinan Sağlam (HDI Sigorta Afyon Belediyespor), Barış Hersek (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor), Doğan Şenli (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Göksenin Köksal (Galatasaray), Cevher Özer (OGM Ormanspor), Kenan Sipahi (Fenerbahçe Beko), Egehan Arna (Beşiktaş Icrypex), Berk Uğurlu (TOFAŞ), Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Yiğitcan Turna (Aliağa Petkimspor), Muhammed Baygül (Türk Telekom), Mert Celep (Büyükçekmece Basketbol) isimlerine yer verilerek, "Sporun yalnızca spor olarak kalmadığını, eğitim gibi geleceğimizi şekillendiren çok önemli bir konuda içtenlikle kenetlendiğimizi gösteren tüm takımlara, yöneticilerine ve oyunculara Darüşşafaka camiası adına teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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