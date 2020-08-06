Darüşşafaka Tekfen'de 4 oyuncu sağlık kontrolünden geçti Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Sinan Güler, Doruk Dora, Troy Selim Şav ve Mahmut Can Çelik sağlık kontrolünden geçti.

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Sinan Güler, Doruk Dora, Troy Selim Şav ve Mahmut Can Çelik sağlık kontrolünden geçti.

Darüşşafaka Tekfen'den yapılan açıklamaya göre 4 oyuncu, Acıbadem Maslak Hastanesinde ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA