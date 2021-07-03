Darüşşafaka Tekfen, Büyük Britanyalı basketbolcu Olaseni'yi transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darüşşafaka Tekfen, Büyük Britanyalı basketbolcu Olaseni'yi transfer etti

Darüşşafaka Tekfen, Büyük Britanyalı basketbolcu Olaseni'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Büyük Britanyalı oyuncu Gabriel Olaseni'yi kadrosuna kattı.

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Büyük Britanyalı oyuncu Gabriel Olaseni'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Büyükçekmece Basketbol'da oynayan 29 yaşındaki pivot ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Olaseni, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon forma giydiği 27 maçta 15,5 sayı ve 9,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Büyük Britanyalı basketbolcu, 2019-2020 sezonunda da Bursaspor'da görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Binali Yıldırım Mehmet Kasapoğlu
Magazin Şener Şen Kenan Doğulu Selin Şekerci Armağan Çağlayan
Spor Diego Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Darüşşafaka Tekfen, Büyük Britanyalı basketbolcu Olaseni'yi transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 22:49:46. #1.16#

title