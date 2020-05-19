HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 2020-21 sezonu için katılım süreci başlarken, Türkiye'den Darüşşafaka Tekfen, İspanya'dan Bilbao Basket ve Litvanya'dan Rytas Vilnius kulüpleri BCL'in beşinci sezonuna katılmak üzere kayıt oldu.

Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde
19.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:57

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 2020-21 sezonu için katılım süreci başlarken, Türkiye'den Darüşşafaka Tekfen, İspanya'dan Bilbao Basket ve Litvanya'dan Rytas Vilnius kulüpleri BCL'in beşinci sezonuna katılmak üzere kayıt oldu.

BCL'in 2020-21 sezonu için katılım süreci başlarken, Türkiye'den Darüşşafaka Tekfen, İspanya'dan Bilbao Basket ve Litvanya'dan Rytas Vilnius kulüpleri BCL'in beşinci sezonuna katılmak üzere kayıt oldu. BCL'den yapılan açıklamaya göre; turnuvaya ilerleyen zamanlarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden katılım devam edecek.

BCL, 2019-20 sezonunun tamamlanması için 30 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Sekizli Final turnuvasının planlanlama sürecide paralel olarak, 2020-21 sezonuna kulüpleri kabul etme sürecini başlattı ve birçok üst düzey Avrupa kulübü BCL'e katılma başvurusunda bulundu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, "Avrupa'nın en güçlü liglerinden bazılarında oynayan bu en iyi kulüpleri Basketbol Şampiyonlar Ligi ailesine kabul etmekten mutluluk duyuyoruz. Gelecek yılki mücadeleye özel bir hava getireceklerine inanıyorum. Onların BCL'e katılması, BCL'in başarılı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini gösteriyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin, kulüpler için sportif sonuçlara ve liyakate dayalı büyük bir uluslararası yarışma sağlamaya odaklanması sonucu, her geçen gün daha fazla kulübün BCL'e inandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, geçen süreçte, üst düzeyde bir Avrupa kupası kazanma hedefinde olan daha fazla kulübün, bu hayallerini sürdürmek için Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni seçtiğini görmek bizi heyecanlandırıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Spor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Spor
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Spor
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi Spor
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Spor
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı Spor
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Galatasaray'dan 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Bir tuhaf çözüm! Tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirdiler
Bir tuhaf çözüm! Tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirdiler
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Hadise Onur Saylak Sinem Kobal
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 21:57:29. #1.14#
title