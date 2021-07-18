Darüşşafaka Tekfen, ABD'li basketbolcu Boothe'yi renklerine bağladı

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Nathan Boothe'yi kadrosuna kattı.

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Nathan Boothe'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezonu Alman ekiplerinden Oldenburg'da geçiren 27 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen ABD'li oyuncu 2,06 metre boyunda.

Darüşşafaka Tekfen Basketbol, sözleşmeye imza attığı aynı gün evlenen Boothe için, "Aynı gün içinde hem Darüşşafaka Tekfen'e hem de nikah defterine imza atarak yaşamını Bailey Rosolowski ile birleştiren yeni oyuncumuz Nathan ve eşi Bailey ile mutluluklar, yeşil siyahlı formamız altında ise sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin Nathan Boothe." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever